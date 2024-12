Stand: 12.12.2024 09:16 Uhr Barsinghausen: 27-Jähriger durch Böllerwurf von Jugendlichem verletzt

In Barsinghausen (Region Hannover) hat ein Jugendlicher am Mittwoch einen Böller in die Richtung eines 27-Jährigen geworfen und ihn dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Haupttäter gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als der 27-Jährige zufällig an der Gruppe entlang ging. Demnach gehen die Beamten davon aus, dass der Jugendliche den Böller dann bewusst in die Richtung des Mannes geworfen hat. Durch den lauten Knall erlitt der 27-Jährige Schmerzen im Ohr und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendlichen flüchteten. Neben einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz leitete die Polizei auch ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sollte der junge Mann einen bleibenden Hörschaden erlitten haben, werde sogar wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, heißt es. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 52 30 zu melden.

