Bad Nenndorf: Zwölfjähriger von freilaufendem Hund gebissen

Nach einer Hundeattacke auf ein Kind in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Bereits am Montag soll ein Hund einen Zwölfjährigen angesprungen und in den Rücken gebissen haben. Nach Angaben der Polizei hatte der unbekannte Halter das Tier sofort zurückgerufen und sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt. Das Kind habe unter Schock dem Mann zunächst nicht geantwortet, woraufhin der Hundehalter den Vorfall laut Polizei als "nicht so schlimm" abtat. Zu Hause berichtete der Junge seiner Mutter von dem Geschehen, die daraufhin Anzeige erstattete. Bei dem Hund handelte es sich laut Polizei vermutlich um einen Schäferhund. Der Mann ist den Angaben zufolge etwa 30 Jahre alt und trug am Montag einen olivgrünen Mantel, eine dunkelblaue Cordhose. Er hat einen Vollbart und lange braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05723) 946 10 entgegen.

