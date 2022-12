Stand: 05.12.2022 16:01 Uhr Bad Nenndorf: Mann springt auf fahrende Autos

Am vergangenen Donnerstag soll ein 44-jähriger Mann in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) auf die Motorhauben mehrerer fahrender Autos gesprungen sein. Außerdem soll er mehrere Autofahrerinnen und -fahrer geschlagen haben. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Drei Autos wurden beschädigt. Der 44-Jährige leistete bei dem folgenden Polizeieinsatz Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Mann wurde am Kopf und an den Händen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben könnte. Ein Zeuge soll den Polizeieinsatz mit dem Handy gefilmt haben. Die Polizei Bad Nenndorf bittet diesen Mann und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05723) 749 20 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.12.2022 | 15:00 Uhr