Stand: 16.09.2020 14:23 Uhr

Bad Nenndorf: Fast 300 Briefe in Altpapier entsorgt

In Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg hat eine Frau bereits am vergangenen Sonntag fast 300 Briefsendungen in einer Altpapiertonne entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um rund 170 Briefe und rund 100 Großbriefe aus dem gesamten Stadtgebiet von Bad Nenndorf. Die Polizei stellte die Sendungen zunächst sicher.

Polizei ermittelt

Sie werden zunächst von der Post geprüft und sollen anschließend - wenn auch verspätet - den Empfängern zugestellt werden, so ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verletzung des Postgeheimnisses. Wer die Briefe im Altpapier entsorgen wollte, ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 16.09.2020 | 14:30 Uhr