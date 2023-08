Stand: 17.08.2023 09:09 Uhr Bad Nenndorf: Anwohner klagen über Verkehrschaos

In Wohngebieten in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) stauen sich derzeit immer wieder Autos. Grund ist die beidseitige Baustelle auf der Autobahn 2 zwischen Rehren und Lauenau. Diese sorgt seit Ende Juli immer wieder für lange Staus und Wartezeiten. Viele Autofahrer weichen aus und verstopfen die Straßen in Bad Nenndorf. Anwohnerin Susanne Vogeler berichtet, dass sie durch die vollen Straßen teils über Stunden ihr Zuhause mit dem Auto nicht verlassen konnte. "Was wäre, wenn hier wirklich was passiert? Ein Rettungswagen kommt nicht durch, Feuerwehr kommt nicht durch, Polizei kommt nicht durch", erzählt sie ihre Befürchtungen. Die Stadt Bad Nenndorf rät den Anwohnern auf das Fahrrad umzusteigen oder zu ruhigeren Verkehrszeiten zu fahren. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen geht davon aus, dass die Baustelle auf der Autobahn 2 noch bis zum 20. August besteht.

