Stand: 05.12.2022 14:45 Uhr Bad Münder: 84-Jähriger fährt mit seinem Auto in die Hamel

In Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Wochenende ein Autofahrer rückwärts in den Fluss Hamel gefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 84-jährige Mann hatte vor einer Ampel gestanden. Plötzlich beschleunigte der Wagen stark rückwärts, durchbrach mit dem Heck ein Absperrgeländer und fuhr hangabwärts in das Bett der Hamel. Sowohl der Fahrer als auch seine 83-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, mussten aber von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. In Absprache mit dem Umweltamt sorgte die Feuerwehr dafür, dass keine Betriebsstoffe in den Fluss gelangen konnten.

