Bad Münder: 45-Jähriger stirbt bei Unfall auf B442

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 ist am Freitagnachmittag ein 45 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein 21 Jahre alter Mann aus Minden von Lauenau in Richtung Bad Münder unterwegs. Bei einem offenbar riskanten Überholmanöver bei Eimbeckhausen stieß er den Wagen eines 45-Jährigen von der Straße. Dieser schleuderte zurück und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Pkw landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt.

Fahrradfahrer und Kind leicht verletzt

Trümmerteile verletzten einen 31-jährigen Fahrradfahrer aus Rodenberg und dessen dreijährigen Sohn leicht. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 51 Jahre alte Lkw-Fahrer in eine Klinik nach Hannover. Elf traumatisierte Ersthelfer und Zeugen wurden in einem nahegelegenen Feuerwehrhaus von einem DRK-Kriseninterventionsteam betreut. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurden Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Bundesstraße war bis in den späten Abend gesperrt. Im Einsatz waren 37 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften, ein Leitender Notarzt, den Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes des Landkreises Hameln-Pyrmont, ein weiteres Notarztfahrzeug, zwei Rettungshubschrauber und fünf Rettungswagen.

