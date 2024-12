Axt-Angriff auf türkisches Konsulat: Polizei fahndet nach Verdächtigem Stand: 05.12.2024 17:33 Uhr Der polizeiliche Staatsschutz fahndet seit Donnerstag mit einem Foto nach einem bisher unbekannten Mann. Er soll an einem Angriff auf das türkische Generalkonsulat im März beteiligt gewesen sein.

Die Polizei verdächtigt den Mann, am 26. März 2024 das türkische Generalkonsulat beworfen zu haben. Neben einer Axt sollen Steine geflogen sein. Nach Polizeiangaben wurde der Mann dabei gefilmt. Eine weitere Kamera hat den Mann wenig später im Hauptbahnhof Hannover erfasst. Bei der Tat soll der Mann eine hellblaue Trainingsjacke getragen haben. Nach Polizeiangaben hatte die Jacke einen horizontalen weißen Streifen unterhalb der Brust und dicke weiße Streifen an den Ärmeln. Auf dem Fahndungsfoto könnte der Mann die Jacke demnach in der linken Hand halten, Darüber hinaus soll der sich mit einem schwarzen Tuch maskiert haben. Er soll eine schwarze Cap unter der Kapuze, eine dunkelblaue Jeans und weiße Turnschuhe getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

