Stand: 19.11.2023 11:13 Uhr Autofahrer prallt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Ein 31-jähriger Autofahrer ist in Schellerten (Landkreis Hildesheim) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei weitere Insassen bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt. Das Auto des 31-Jährigen habe nach dem Zusammenprall Feuer gefangen, so die Polizei. Feuerwehrleuten sei es gelungen, den Fahrer aus dem brennenden Auto zu befreien. Warum der Wagen des 31-Jährigen von der Straße abgekommen war, ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.11.2023 | 10:00 Uhr