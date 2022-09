Stand: 06.09.2022 08:43 Uhr Autofahrer fährt in Burgwedel gegen Hauswand und stirbt

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist in der Region Hannover von der Straße abgekommen, gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior am Montagnachmittag im Burgwedeler Ortsteil Thönse in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug prallte zuerst gegen ein geparktes Auto am Straßenrand, dann gegen eine Hauswand, einen Stromkasten, mehrere Mülltonnen, einen Gartenzaun und schließlich gegen einen Laternenmast. Anschließend blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Mann starb noch am Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0511) 109-1888 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2022 | 08:30 Uhr