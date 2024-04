Stand: 18.04.2024 06:46 Uhr Autobesitzer stellt Autodieb - Streit in Hannover eskaliert

Ein missglückter Autodiebstahl hat sich in Hannover zu einer Schlägerei entwickelt. Zunächst hatte ein 31-Jähriger versucht, im Stadtteil Wülfel einen Wagen zu stehlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde er dabei vom 40-jährigen Besitzer des Autos gesehen. Nachdem dieser den mutmaßlichen Dieb zur Rede gestellt hatte, eskalierte der Streit zwischen den beiden Männern auf dem Gehweg. Der 31-Jährige wurde infolge der Schlägerei schwer, der Autobesitzer leicht verletzt. Dem mutmaßlichen Dieb gelang zunächst die Flucht. Die alarmierte Polizei fasste ihn allerdings kurz darauf. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Um den Fall aufzuklären, suchen die Ermittler auch Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Montag, 8. April, ereignete. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 93 617 entgegengenommen.

