Stand: 03.06.2024 08:00 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach: Mann stirbt bei Neustadt

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 6 in der Region Hannover ist am späten Sonntagabend ein 38-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 18-Jährige schwer verletzt. Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er hatte im Bereich Schneerener Krug (Region Hannover) zwischen Neustadt am Rübenberge und Nienburg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Auto gegen eine Gartenmauer und überschlug sich mehrfach. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte waren mir mehreren Krankenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Für die Aufräumarbeiten musste die B6 bis in die Morgenstunden gesperrt werden.

VIDEO: B6 bei Neustadt am Rübenberge: Mensch stirbt nach Unfall (1 Min)

