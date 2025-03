Stand: 10.03.2025 09:44 Uhr Auto stößt bei Unfall auf A7 bei Hildesheim mit Drucklufttank zusammen

Bei einem Zusammenstoß mit einen verlorengegangenen Drucklufttank ist auf der Autobahn 7 bei Derneburg (Landkreis Hildesheim) in der Nacht zu Montag eine Frau verletzt worden. Andere Autofahrerinnen und Autofahrer hatten laut Polizei wegen des Behälters auf der Fahrbahn bereits Alarm geschlagen. Eine ausgerückte Funkstreife kam aber zu spät: Ein 24-jähriger Autofahrer stieß mit dem Tank zusammen. Durch den Aufprall wurde die Mutter des Fahrers, die ebenfalls in dem Wagen saß, leicht verletzt. Die Herkunft des Drucklufttanks ist laut Polizei unklar. Es handele sich um Ladung oder ein Bauteil eines größeren Fahrzeugs, so ein Sprecher. Gegen den oder die Unbekannte, die den Tank verloren hat, wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05121) 93 90 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim