Stand: 20.04.2022 13:28 Uhr Auto steht auf der A7 plötzlich in Flammen

Ein Auto ist am Mittwochmorgen mitten auf der Autobahn A7 bei Ahlten, nahe Lehrte (Region Hannover), in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Auto löschen, die Insassen wurden demnach nicht verletzt. Die A7 musste während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Warum das Auto plötzlich in Flammen aufging, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2022 | 15:00 Uhr