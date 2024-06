Stand: 24.06.2024 15:01 Uhr Auto prallt gegen Baum: Fahrer verschwindet und löst Suche aus

Am frühen Montagmorgen hat ein Passant in Lachendorf (Landkreis Celle) ein verunglücktes Auto in einer Kurve an einem Baum entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte trafen den Angaben zufolge den Fahrer des Pkw nicht an der Unfallstelle an. Da sie befürchten mussten, dass sich dieser möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, suchten die Beamten unter anderem mit nach einer Drohne nach dem Mann. Die Polizei beendete ihre Suche erst, als ihnen ein Anrufer im Auftrag des Fahrzeughalters am Telefon mitteilte, dass dieser wohlauf sei. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Das Auto ist komplett zerstört, es entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro.

