Stand: 13.06.2024 10:48 Uhr Auto kollidiert mit E-Scooter: Zwei Mädchen schwer verletzt

Eine Elfjährige und eine 16-Jährige sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Nienburg schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die Mädchen zusammen auf einem E-Scooter unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem Auto kollidierten. Den Angaben zufolge hatte die Pkw-Fahrerin Vorfahrt. Ein Hubschrauber und ein Rettungswagen brachten die schwer verletzten Mädchen in Krankenhäuser. Die 27-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, sei ein Unfallgutachter beauftragt worden, so die Polizei.

