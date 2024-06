Stand: 13.06.2024 11:28 Uhr Auto kollidiert mit E-Scooter: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Ein elfjähriges Mädchen und eine 16-Jährige sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Nienburg schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs. An einer Kreuzung kollidierten sie mit einem Auto. Den Angaben zufolge hatte die Autofahrerin Vorfahrt. Ein Hubschrauber und ein Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die 27-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter beauftragt worden, so die Polizei.

