Stand: 13.10.2024 12:08 Uhr Auto fährt gegen Mauer: 100.000 Euro Schaden

Am Samstagabend ist ein 24-jähriger Mann aus Alfeld bei einem Unfall in Everode (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Er geriet von der Fahrbahn ab und durchbrach mit dem Auto das Mauerwerk einer Scheune. Der 24-Jährige war laut Polizei alkoholisiert und wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten schätzen den Schaden wird auf etwa 100.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min