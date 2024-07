Stand: 23.07.2024 11:49 Uhr Auto fährt auf Motorrad auf: Drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Celle sind drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Laut Polizei hatte sich am Montagmittag auf der Bundesstraße der Verkehr in Richtung B214 gestaut. Ein 85-jähriger Autofahrer habe die Situation zu spät erkannt, so die Polizei. Der Mann sei mit seinem Wagen auf ein stehendes Motorrad aufgefahren. Laut Polizei wurde dieses durch die Wucht des Aufpralls auf das davor stehende Auto geschoben, das wiederum den vor ihm stehenden Pkw touchierte. Auf dem Motorrad saß ein Paar aus Schweden, beide wurden schwer verletzt. Der 85 Jahre alte Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

