Auto erfasst Fußgänger auf Bundesstraße - 55-Jähriger stirbt

In Hagenburg (Landkreis Schaumburg) ist am Samstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige wurde auf der Bundesstraße 441 in Höhe einer Einmündung eines Feldweges vom Wagen einer 38-jährigen Autofahrerin angefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann auf der Fahrbahn gestanden hatte und es so zum Zusammenstoß kam. Sowohl von dem 55-Jährigen als auch der Autofahrerin wurde Blutproben entnommen. Ihr Wagen wurde beschlagnahmt.

