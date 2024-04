Stand: 04.04.2024 10:47 Uhr Auto erfasst Frau mit Rollator - 95-Jährige verstorben

Eine 95 Jahre alte Frau, die vor gut einer Woche in Hannover bei einem Unfall schwer verletzt wurde, ist gestorben. Sie sei trotz rettungsmedizinischer Versorgung am Unfallort und weiterer Behandlung im Krankenhaus am Mittwochabend verstorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin war am Montag vor einer Woche in Hannover-Kleefeld von einem Auto erfasst worden, als sie mit ihrem Rollator eine Straße überquerte. Der 73-jährige Fahrer wollte laut Polizei mit seinem Auto gerade von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Straße fahren. Die Polizei hatte zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Nun werde wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.03.2024 | 13:30 Uhr