Stand: 18.11.2024 08:25 Uhr Auto brennt aus: Tödlicher Unfall bei Bad Nenndorf

Auf der Stadthagener Straße bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) hat es am Sonntagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Detaillierte Informationen gibt es laut Polizei noch nicht. Der Einsatz nahe der B 65 habe die ganze Nacht über angedauert, sagte ein Polizeisprecher. Erst am frühen Montagmorgen konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. Gegen 21.30 Uhr war dort laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Flammen geraten. Der Wagen brannte vollständig aus. Wie viele Menschen in dem Auto saßen, ist noch nicht bekannt. Auch die Identität des oder der Toten ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2024 | 06:30 Uhr