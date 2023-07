Stand: 19.07.2023 07:13 Uhr Auszeichnung: Scorpions bekommen Großes Verdienstkreuz

Hits wie "Rock You Like a Hurricane" oder "Wind of Change" machten sie zu Weltstars: Die Scorpions aus Hannover erhalten nun das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens. Die Bandmitglieder Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs hätten sich große Verdienste um Musik und ehrenamtliches Engagement erworben, teilt die Staatskanzlei in Hannover mit. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird den Rockmusikern das Verdienstkreuz am 25. Juli überreichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.07.2023 | 06:30 Uhr