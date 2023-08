Stand: 31.08.2023 12:29 Uhr Ausstellung "ToleranzRäume" wirbt in Hannover für mehr Respekt

Vor dem Neuen Rathaus in Hannover ist noch bis zum 19. September eine Ausstellung für ein besseres soziales Miteinander aufgebaut. Der Titel der Schau lautet "ToleranzRäume". Der schwarze Container mit bunten Flatterbändern auf dem Trammplatz lädt die Besucher zum Mitmachen ein. An einer Wand hängen Zitate von Menschen, die sich für Toleranz einsetzen - zum abreißen und mitnehmen. Aber man kann auch selbst ein Zitat hinterlassen. An einer weiteren Wand bekommen Besucher Tipps, wie sie mit Intoleranz umgehen können - und auch hier kann jeder seine Tipps weitergeben.

