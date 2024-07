Stand: 08.07.2024 20:56 Uhr Auslaufende Kühlflüssigkeit stoppt Häftlingstransport

Ein Gefangenentransporter hatte am Montag auf seiner Fahrt von Hannover nach Halle/Saale eine Autopanne. Laut niedersächsischem Justizministerium waren neun Gefangene in dem Fahrzeug. Demnach verlor der Transporter unterwegs Kühlflüssigkeit. Es gelang dennoch, den Hof des Polizeikommissariats in Aschersleben in Sachsen-Anhalt zu erreichen. Zwar verlor das Fahrzeug den Angaben zufolge auch noch im Stand Kühlflüssigkeit - die Klimaanlage war aber noch funktionsfähig, weshalb die Gefangenen im Wagen sitzen bleiben konnten. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers holten schließlich Transporter der Justizvollzugsanstalt in Halle die Häftlinge ab.

