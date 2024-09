Stand: 02.09.2024 11:15 Uhr "L'amour toujours"-Gesänge auf Reiterfest in Harsum

Nach einem Fest in Harsum (Landkreis Hildesheim) ermittelt der Staatsschutz. Laut Polizei war auf dem Reiterfest Harsum am Samstagabend der Song "L'amour toujours" gespielt worden. Aus dem Publikum seien zu dieser Melodie ausländerfeindliche Texte gesungen worden, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten das einen Tag später angezeigt. Für die Bearbeitung dieses Vorfalls ist den Angaben zufolge der Staatsschutz der Polizei Hildesheim zuständig. Die Strafbarkeit solcher Vorfälle werde jeweils in einer Einzelfallprüfung durch die Staatsanwaltschaft bewertet, hieß es weiter. Wer Angaben zu den Vorkommnissen am Samstagabend in Harsum machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer (05066) 9850 zu melden.

