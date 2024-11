Stand: 02.11.2024 18:59 Uhr Ausgebüxtes Minischwein auf der Flucht - Feuerwehr sucht Besitzer

Ein entlaufenes Minischwein hat am Samstag die Feuerwehr in Hildesheim (Landkreis Hildesheim) in Atem gehalten. Laut Berufsfeuerwehr wurde das herrenlose Tier am Vormittag von einer Passantin in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete das Mini-Hängebauchschwein auf einen Acker. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Schwein mithilfe eines Netzes einzufangen. In einer rollbaren Transportbox wurde es auf ein Auto verladen und in ein Tierheim gebracht. Wem das Schwein gehört, ist laut Feuerwehr bisher nicht bekannt.

