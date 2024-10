Stand: 18.10.2024 15:05 Uhr Ausfall der S1 ab Stadthagen und des RE 70 nach Braunschweig

Die Strecke der S-Bahn-Linie 1 soll heute bis in den späten Nachmittag gesperrt bleiben. Das teilte eine Sprecherin des Eisenbahnunternehmens TransDev dem NDR Niedersachsen mit. Die DB Infra Go geht davon aus, dass die Strecke um 17 Uhr wieder freigegeben werden kann. Ursprünglich sollte die Sperrung von 12 Uhr bis 15 Uhr gehen. Ein Busnotverkehr mit drei Fahrzeugen ist zwischen Stadthagen und Minden eingerichtet. Der Grund für die gesperrten Gleise sind Baumschnittarbeiten zwischen Stadthagen und Minden, da mehrere Äste in die Oberleitung ragen. Auch bei der Westfalenbahn kommt es zu Problemen. Wegen einer Baustelle zwischen Hannover und Braunschweig fallen Fahrten des RE 70 teilweise aus. Einem Sprecher zufolge sollen diese Adhoc-Baumaßnahmen bis 17 Uhr beendet sein. Fahrgäste sollten sich vor der Reise über ihre Verbindungen informieren.

