Auschwitz-Befreiung: Open-Air-Gedenken in Landesvertretung Stand: 23.01.2021 14:45 Uhr Das Internationale Auschwitz Komitee erinnert mit einer Open-Air-Ausstellung an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager vor 76 Jahren.

Die Ausstellung wurde am Mittwoch an der niedersächsischen Landesvertretung eröffnet und steht unter der Überschrift "Was habe ich erreicht? - Überlebende von Auschwitz ziehen Bilanz". Sie ist bis zum 31. Januar zu sehen. Die Ausstellung zeigt knapp 20 Porträts von ehemaligen KZ-Häftlingen und deren Nachfahren. Sie sind mit jeweils einem Zitat versehen.

Videos 4 Min 75 Jahre Auschwitz-Befreiung Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Vor 25 Jahren sendete Panorama zum 50. Jahrestag viele Interviews mit Überlebenden. Sie sprechen über das unvorstellbare Verbrechen, "das sich nie wiederholen darf". 4 Min

"Tag der Erinnerung und der Sorge"

"Der Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz ist für die Überlebenden von Auschwitz ein Tag der Erinnerung und der Sorge", sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, zur Ausstellungseröffnung. Sie erinnerten sich an ihre ermordeten Familienangehörigen und Mithäftlinge. Zugleich blickten sie mit Sorge auf die Herausforderungen, denen die Demokratien "durch Antisemitismus und rechtsextremen Hass ausgesetzt sind".

Konzert mit Levit live im Internet

Am Sonntag lädt das Auschwitz Komitee zu einem Gedenkkonzert mit dem aus Hannover stammenden und in Berlin lebenden Pianisten Igor Levit in die Landesvertretung Niedersachsens ein. Das Konzert wird live gestreamt. Die Auswahl der Musikstücke stammt von KZ-Überlebenden. Bei der Veranstaltung spricht neben Heubner auch Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD).

