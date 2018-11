Stand: 28.11.2018 14:30 Uhr

Aus für IT-Messe: Die Cebit wird eingestellt

Die Cebit in Hannover, einst weltweit größte Computermesse, ist Geschichte. Das hat der Veranstalter, die Deutsche Messe AG, entschieden. Ursache dafür sind demnach wirtschaftliche Gründe und der Besucherschwund in den vergangenen Jahren. Die eigenständige Computermesse Cebit gab es seit 1986. Digitalisierung sei bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema, eine Messe wie die Cebit stoße daher zunehmend auf eine sinkende Nachfrage, erklärte die Deutsche Messe AG in einer Mitteilung. Die Beschäftigen wurden heute in einer Mitarbeiterversammlung über die Entscheidung informiert.

Cebit-Themen fließen in Hannover Messe

"Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder über die thematische Überschneidung von Hannover Messe und Cebit diskutiert", hieß es weiter. "Wir werden daher die Themen überführen, die inhaltlich zur klaren Ausrichtung der Hannover Messe passen", sagte Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. "Für die übrigen Themenfelder der Cebit sollen inhaltlich spitze Fachveranstaltungen entwickelt werden, die sich gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen richten."

"Heute geht es bei jeder Messe um Digitalisierung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach gegenüber dem NDR von einer Zäsur. "Die Cebit gehörte in ihren Glanzjahren zu den weltweiten Leitmessen mit einer großen Ausstrahlung auch auf das Land Niedersachsen." Diese Zeiten aber lägen bereits einige Jahre zurück. Dass die Substanz weniger geworden sei, habe man in der Vergangenheit deutlich gesehen. "Früher war die Cebit die einzige Messe, bei der es um Digitalisierung ging, heute geht es auf jeder Messe darum", sagte Weil. Die Entwicklung der Messen in Hannover mit Schauen von internationalem Format sei zufriedenstellend.

Festival-Konzept ging nicht auf

Während im Jahr 2001 noch 800.000 Menschen zur Cebit auf das Messegelände kamen, waren es in diesem Sommer nur noch 120.000. Die Cebit hatte zuvor noch versucht, sich als Europas "führendes Digital-Event" neu zu erfinden: Die Schau wurde vom Frühjahr in den Sommer verlegt und sollte mit einem Festival-Charakter wieder mehr Menschen locken. Riesenrad, Attraktionen, Pop-Konzerte und Diskussionsrunden konnte aber den eingesetzten Besucherrückgang nicht aufhalten.

Cebit-Chef Frese scheidet zum Jahresende aus

Das Ende der Cebit hat auch personelle Konsequenzen: Oliver Frese, Messe-Vorstand und Cebit-Chef, wird demnach zum Jahresende ausscheiden. Er hatte das Aufsichtsratspräsidium um die Entbindung von seinen Aufgaben gebeten. "Wir nehmen die Entscheidung von Herrn Frese mit Bedauern und Respekt zur Kenntnis", sagte Bernd Althusmann (CDU), Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Frese habe sich bei der Deutschen Messe viele Jahre um das Veranstaltungsportfolio verdient gemacht. Mit dem neuen Konzept der Cebit habe Frese "Mut, Innovationskraft und Pioniergeist" bewiesen.

"Schlag ins Kontor für Wirtschaftsstandort"

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Verbands NiedersachsenMetall, zeigt sich in einer ersten Reaktion schockiert. Schmidt spricht von einem Schlag ins Kontor für den gesamten Wirtschaftsstandort Niedersachsen.

