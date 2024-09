Stand: 23.09.2024 20:35 Uhr Aus Klinik verschwunden: Polizei sucht 17-Jährige aus Hannover

Die Polizei in Hannover sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 17 Jahre alten Marie M. Die Jugendliche ist den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag aus einer Klinik im Stadtteil Bult verschwunden. Die Polizei warnt davor, dass die Jugendliche aufgrund einer Erkrankung eine Gefahr für andere und sich selbst sein könne. Außerdem sei sie auf Medikamente angewiesen. Weil die Polizei die 17-Jährige bis Montagabend nicht ausfindig machen konnte, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Marie M. habe Kontakte in Hildesheim und halte sich möglicherweise dort auf, teilte die Polizei mit. Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 32 15 zu melden.

Angaben zur Vermissten:

Größe: circa 1,68 Meter

Statur: schlank

Augenfarbe: blau-grau

Haare: braun und schulterlang

Kleidung: graue Jeans, beigefarbenes Langarmshirt, grauer Kapuzenpulli, weiße Sneaker

Ohrringe mit kleinen Kunstdiamanten

