Stand: 17.01.2025 12:11 Uhr Aufwendige Bergung: Landstraße in Hildesheim zeitweise gesperrt

Wegen einer aufwendigen Bergung musste die Landstraße 488 zwischen Lamspringe und Westerberg (Landkreis Hildesheim) am Freitagvormittag für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger Hannoveraner in der Nacht mit seinem Sprinter von der Straße abgekommen. Demnach fuhr er durch die Schutzplanke und landete in einem Bachlauf. Der Mann blieb unverletzt, für die Bergung seines Fahrzeugs musste laut Polizei allerdings unter anderem ein Kran eingesetzt werden. An dem Sprinter ist nach Angaben eines Sprechers ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden.

