Stand: 07.08.2024 10:45 Uhr Aufmerksamer Autofahrer stoppt Pkw von betrunkener 57-Jähriger

Eine Autofahrerin ist auf dem Weg von Groß Düngen (Landkreis Hildesheim) nach Hildesheim auf der B243 mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Die 57-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am Freitagmittag in Schlangenlinien, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Ein hinter der Frau fahrender Mann informierte die Polizei über die auffällige Fahrweise. Er konnte die Autofahrerin mit Lichthupe und Warnblinker zum Anhalten bewegen. Laut einem Sprecher fiel den Beamten auf, dass die 57-Jährige offenbar angetrunken war. Die Frau verweigerte einen Atemalkoholtest. Deshalb wurde ihr auf der Wache Blut abgenommen. Dort musste sie ihren Autoschlüssel und ihren Führerschein abgeben. Andere Autofahrer, die durch die Frau gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

