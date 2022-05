Stand: 03.05.2022 12:24 Uhr A7: Kleintransporter fährt auf Lkw auf - Fahrer verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Hannover ist am Dienstagmorgen ein Mann verletzt worden. Laut Polizei war der 35-Jährige in Höhe der Raststätte Wülferode-West mit seinem Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Der Transporter-Fahrer kam ins Krankenhaus, der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Süden zeitweise voll gesperrt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

