Stand: 23.09.2024 18:37 Uhr Auf Streife mit E-Roller: Polizei bekommt neue Ausrüstung

Die niedersächsische Polizei soll modernere Ausrüstung bekommen, darunter Drohnen, Helikopter und E-Scooter. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat das neue Equipment am Montag in Hannover vorgestellt. "Die technischen Innovationen unserer Zeit ermöglichen es uns, die Polizei immer besser, effizienter und zielgerichteter auszustatten", sagte sie. Ihren Angaben zufolge sind für 2026 zwei neue Hubschrauber angekündigt, die unter anderem zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Die Kosten dafür liegen laut Ministerium bei 42,7 Millionen Euro. Außerdem wurde laut Behrens der Drohnenbestand landesweit auf 23 erhöht. Darüber hinaus soll es zusätzliche Elektrofahrzeuge wie E-Autos, E-Bikes und E-Roller geben. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion André Bock kritisierte: Statt sich um einen "nachhaltigen Fuhrpark bei der Polizei" zu kümmern, sollte eher in die rechtliche Basis für den Einsatz von moderner Technik bei der Verbrechensbekämpfung investiert werden.

