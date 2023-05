Stand: 14.05.2023 09:48 Uhr Auf Abwegen: Pferde machen in Rinteln Ausflug über B238

In Rinteln im Landkreis Schaumburg sind am Samstagmorgen drei Pferde ausgebüxt und haben einen Ausflug von Engern aus in Richtung der Rintelner Nordstadt unternommen. Vorübergehend spazierten die Tiere laut Polizei sogar auf der Bundesstraße 238 nahe der Anschlussstelle Rinteln-Nord. Verkehrsteilnehmende bemerkten die freilaufenden Pferde und alarmierten die Polizei. Die Beamten halfen den Tieren, die Abfahrt zu finden und die B238 wieder zu verlassen. Anschließend konnten die Pferde laut Polizei durch die Eigentümerin eingefangen und wieder nach Hause gebracht werden. Es sei nicht zu Schäden für Mensch oder Tier gekommen. Den Angaben zufolge konnten die Pferde durch ein mutmaßlich unberechtigt geöffnetes Tor des Weidezaunes entkommen, die Polizei ermittelt. Wer am Samstagmorgen verdächtige Personen im Bereich Engern an den Weidezäunen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05751) 9646-0 zu melden.

