Stand: 05.11.2023 13:49 Uhr Arbeitsunfall: 59-Jähriger stürzt sieben Meter in die Tiefe

Beim Sturz von einem Arbeitsgerüst ist ein 59-Jähriger im Landkreis Schaumburg am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann in Obernkirchen auf der obersten Fläche eines Baugerüsts an einem Haus gearbeitet. Aus ungeklärter Ursache fiel er rund sieben Meter in die Tiefe. Der Mann war nicht mehr ansprechbar. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort kam, versorgte den 59-Jährigen. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Angaben zufolge bisher nicht vor.

