Stand: 17.10.2021 13:00 Uhr Anschlag von Kongsberg: Opfer stammt offenbar aus Hannover

Unter den fünf Todesopfern der Pfeil- und Bogen-Attacke im norwegischen Kongsberg soll laut norwegischer Polizei auch eine in Hannover geborene Frau sein. Das Auswärtige Amt wollte dazu am Sonntagmorgen auf eine Anfrage des NDR keine Auskunft geben und verwies auf den Datenschutz. Die 52-Jährige soll Musikerin gewesen sein und schon längere Zeit in Norwegen gelebt haben. Bei dem Anschlag am 13. Oktober waren fünf Menschen getötet worden. Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, die Taten begangen zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen.

