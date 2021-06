Anonyme Spende: 30.000 Euro für Hospiz Luise in Hannover Stand: 25.06.2021 17:33 Uhr Das Hospiz Luise in Hannover hat eine anonyme Großspende erhalten: 30.000 Euro in bar fand Leiter Kurt Bliefernicht im Briefkasten.

Es war ein Umschlag ohne Absender, nur mit "Hospiz" beschriftet, den Bliefernicht kurz vor Feierabend völlig überrascht in den Händen hielt. "Manchmal bekommen wir Bastelarbeiten für unseren Basar", sagte er, "aber so eine Summe, das ist schon ungewöhnlich." Die Spende komme zur rechten Zeit, denn während der Corona-Pandemie sei das Spendenaufkommen um 60 Prozent gesunken: Es gab keine Benefiz-Aktionen, Beschäftigte waren in Kurzarbeit, Unternehmen mussten selbst kämpfen. Umso wichtiger sei jetzt diese Spende. Hospiz-Leiter Bliefernicht bedankt sich sehr bei der anonymen Spenderin oder dem Spender.

In den vergangenen Jahren war in der Region Hannover immer mal wieder anonym Geld eingegangen, zum Beispiel bei der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), dem Straßenmagazin "Asphalt" oder beim Bistum Hildesheim.

