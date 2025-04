Angriff auf Joggerin in Arnum: Polizei fahndet mit Phantombild Stand: 15.04.2025 14:55 Uhr Nach einem Überfall auf eine Joggerin in Arnum (Region Hannover) sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll die 18-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Die Staatsanwaltschaft Hannover stuft die Tat deshalb nun als versuchtes Tötungsdelikt ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst war ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 18-Jährige am 7. April auf ihrer morgendlichen Joggingrunde angegriffen und in ein Feld gezerrt. Der Unbekannte soll der Frau auf der Bockstraße westlich der B3 entgegengekommen sein. Nach dem Angriff ließ der Mann den Angaben zufolge aus bislang unbekannten Gründen von der 18-Jährigen ab und flüchtete in Richtung eines Waldstücks.

Fahndung bisher ohne Erfolg - Phantombild veröffentlicht

Eine Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Die 18-Jährige konnte den mutmaßlichen Täter jedoch gegenüber der Polizei beschreiben. Der Unbekannte ist demnach etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat demnach einen Vollbart und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Beanie-Mütze mit rotem Logo. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2025 | 10:00 Uhr