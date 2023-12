Stand: 06.12.2023 07:42 Uhr Alfeld: Einfamilienhaus geht in Flammen auf

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist in der Nacht zu Mittwoch in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brach der Brand im Heizungsraum des Hauses aus. Vermutlich war ein technischer Defekt an der Ölheizung der Grund für das Feuer. Der 36-jährige Eigentümer kam vorsorglich in ein Krankenhaus, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Eine Frau und ein Kind, die sich ebenfalls im Haus befanden, blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Einfamilienhaus auf 80.000 Euro. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

