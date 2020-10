Stand: 22.10.2020 14:24 Uhr Alarm in Lehrte: Schornsteinfeger findet zufällig Gasleck

Wegen eines Gaslecks in einem Einfamilienhaus sind am Vormittag in Lehrte (Region Hannover) rund 50 Anwohner evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Schornsteinfeger bei einer Routinekontrolle einen starken Gasgeruch im Keller des Hauses festgestellt. Messwerte bestätigten eine erhebliche Explosionsgefahr.

