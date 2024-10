Stand: 27.10.2024 16:41 Uhr Airport Hannover: Shuttlebus kollidiert mit Auto - sechs Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Shuttlebus und einem Auto nahe dem Flughafen Hannover-Langenhagen sind sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Samstagmorgen an der Kreuzung Petzelstraße/Flughafenstraße. Ein 48-jähriger Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern war mit einem Auto unterwegs, in dem sich eine 48-jährige Frau und ein 13-jähriges Kind befanden. Er wollte von der Petzelstraße in Richtung eines Parkhauses abbiegen und kreuzte dabei die Flughafenstraße. Gleichzeitig fuhr ein 55-jähriger Mann aus Hannover in einem Shuttlebus die Flughafenstraße westwärts. Im Fahrzeug saßen auch ein 72-jähriger Hildesheimer und seine gleichaltrige Ehefrau. Beide Fahrzeuge fuhren zeitgleich in die Kreuzung ein und kollidierten. Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während die übrigen Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt wurden. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrer gaben an, bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei prüft nun die Ampelschaltung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-4217 zu melden.