Stand: 13.01.2018 15:32 Uhr

AfD: Hampel-Gegner protestieren in Hannover

Nach wochenlangem Hin-und-Her um einen Sonderparteitag der niedersächsischen AfD und der schlussendlichen Absage sind am Sonnabend nun doch AfD-Mitglieder nach Hannover-Misburg gekommen - unter ihnen der Vize-Landesvorsitzende Jörn König und die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dana Guth. Vor dem Bürgerhaus, in dem ursprünglich der Parteitag abgehalten werden sollte, protestierten die rund 100 Parteimitglieder gegen die Absage durch den umstrittenen Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel zwei Tage zuvor. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Wilhelm von Gottberg sagte, dass Hampel das Treffen nach Gutsherrenart abgesagt habe - für ihn eine "Riesensauerei". "Hampel stellt sich gegen den kompletten Vorstand", so Gottberg.

Nachdem Armin-Paul Hampel den Parteitag in Hannover äußerst kurzfristig abgesagt hat, wollen sich seine Gegner nun trotzdem treffen.

Guth: Absage ist "unverschämt"

Fraktions-Chefin Guth, die sich für den Vorsitz des Landesverbandes beworben hat, bezeichnete die Absage als "unverschämt" und warb für einen Neuanfang in der Niedersachsen-AfD. Wichtig für den neu zu wählenden Landesvorstand sei, dass es sich um Personen handele, die Einigkeit in der Partei herstellen und den Mitgliedern Rückhalt und Gemeinsamkeit eines Landesverbandes geben. Es müsse aufhören, dass die Partei sich in Lagern gegenseitig aufreibe, sagte Guth.

Wochenlanges Gerangel um Parteitag

Schon vorher gab es wegen mehrerer Einladungen und darauf folgender Absagen wochenlang Gerangel um den Sonderparteitag. Dann doch der Beschluss für einen Eilparteitag, gefolgt von der abermaligen Absage. Landes-Chef Hampel hatte dies mit einer unsicheren Rechtslage wegen mehrerer Einladungen begründet und die Befürchtung geäußert, dass die Ergebnisse des Parteitags vor dem AfD-Landesschiedsgericht angefochten werden könnten.

Wehrt sich Hampel gegen Abwahl?

Bei dem Sonderparteitag sollte unter anderem über die Abwahl des Landesvorstands entschieden werden. Vorstandsmitglieder um den Vizevorsitzenden König wollen Hampel absetzen. Die Kritiker werfen dem 60-Jährigen einen chaotischen Führungsstil vor, außerdem vernachlässige er seine Arbeit. Hampels Absage kritisierte König scharf: Mit formalen Tricks versuche der Landesvorsitzende seine Abwahl zu verhindern. Auch der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk sagte, dass Konsequenzen folgen müssten, sollte der Landesvorsitzende den Parteitag tatsächlich im Alleingang abgesagt haben. Gottschalk: "Dann heißt es rote Ampel für Hampel." Hampel hatte gesagt, der Landesvorstand habe die Entscheidung mehrheitlich mitgetragen.

Um einen Sonderparteitag wird die niedersächsische AfD nach Meinung von Jörn Ipsen, Experte für das Parteiengesetz an der Universität Osnabrück, jedoch nicht herumkommen. "Aufgrund der Satzung ist der Vorstand verpflichtet, diesen Parteitag einzurichten - besonders dann, wenn es um seine eigene Abwahl geht", so Ipsen. Verzichte er darauf, könnten alle Kreisverbände vor dem Landesschiedgericht klagen und notfalls auch vor ein ordentliches Gericht ziehen. Doch soweit dürfte es nicht kommen. Die Hampel-Gegner im Vorstand streben weiterhin einen Parteitag an. Voraussichtlich Anfang März soll der dann stattfinden.

