Abu-Walaa-Prozess: Mitangeklagter im Zeugenstand

Seit mehr als zwei Jahren läuft der Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschland-Chef Ahmad A. alias Abu Walaa und vier Mitangeklagte. Am Dienstag nahm einer der Männer erstmals im Zeugenstand vor dem Oberlandesgericht Celle Platz. Der Inhaber eines Reisebüros im Ruhrgebiet bestritt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, Mitglied eines Netzwerks von Islamisten aus dem Raum Hildesheim zu sein und junge Leute radikalisiert zu haben. Er gab allerdings zu, zeitweise für die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) geschwärmt zu haben.

IS: Sympathie ja, Mitarbeit nein

Am Dienstagvormittag sagte der Angeklagte Hasan C. aus, im Jahr 2015 "eine gewisse Sympathie für diese Terrororganisation" gezeigt zu haben. "Aber niemals habe ich in einer wie auch immer gearteten Organisation mitgearbeitet." Er habe auch keine Koranschüler indoktriniert oder zur Ausreise in Kriegsgebiet veranlasst. "Ich war niemals in meinem Leben ein Dschihadist oder Salafist."

Gericht zieht Aussage in Zweifel

Der Vorsitzende Richter bezweifelte die Ausführungen. Er bezog sich auf zahlreiche Zeugenaussagen, die den Mann und einen weiteren Angeklagten in dieser Sache schwer belasten sollen. Unter anderem habe sich der Berlin-Attentäter Anis Amri auf einer Liste befunden. Einige junge Männer sollen in Attentate verwickelt gewesen sein. Hasan C. beschuldigte daraufhin die Zeugen, die Aussagen gegen Geld getätigt zu haben.

