Abschlepp-Marathon zum Hannover-Marathon Stand: 16.04.2024 09:53 Uhr Die Stadt Hannover hat im Vorfeld des Marathons wieder Hunderte Autos abschleppen lassen. Dies diene der Sicherung der Strecke, sagte ein Stadtsprecher.

296 Fahrzeuge seien in diesem Jahr entlang der Laufstrecke entfernt worden, so der Sprecher. Etwas weniger als vergangenen Jahr: Da waren es 314 Fahrzeuge. Wie gewohnt führte der Hannover-Marathon quer durch die Stadt, Tausende säumten am Sonntag die Strecke und feuerten die Läuferinnen und Läufer an. Laut Stadt starteten in diesem Jahr mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen.

Wer Durchlass-Stellen nutzte, musste warten

Entlang der Strecke galt wie üblich ein generelles Halteverbot. Die Stadt hatte im Vorfeld entsprechende Schilder aufgestellt. Ab Sonntagmorgen waren dann viele Straßen gesperrt, darunter auch einige Hauptverkehrsrouten und Zufahrten in die Innenstadt. Wer die gesperrte Strecke trotzdem überqueren wollte oder musste, konnte eine der sogenannten Durchlass-Stellen nutzen, musste dabei laut Stadt allerdings mit Wartezeiten rechnen. Rund um den Start- und Zielbereich am Neuen Rathaus waren einige Straßen bereits seit Donnerstag gesperrt. Am späten Sonntagnachmittag sollten die meisten Straßen wieder freigegeben werden.

