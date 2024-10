Stand: 10.10.2024 16:51 Uhr A7 bei Hildesheim nach Unfall mit Lkw wieder frei

Ein Sattelzug ist am Donnerstag auf der A7 bei Hildesheim von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke und die Lärmschutzwand geprallt. Das teilte die Polizei mit. Die Ursache ist noch unklar. Der 46-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Zugmaschine und der Auflieger wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt. Während der Bergung war die A7 zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und der Anschlussstelle Hildesheim in Fahrtrichtung Norden zum Teil gesperrt. Zwischenzeitlich staute es sich auf mehreren Kilometern. Gegen 16.30 wurde die Sperrung aufgehoben.

