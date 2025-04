Stand: 20.04.2025 16:14 Uhr A7: Feuer in Camper löst Explosionen aus - große Rauchwolke

Ein brennender Camping-Bus hat am Samstag auf der A7 zwischen Northeim-West und Nörten-Hardenberg für Behinderungen gesorgt. Als die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr vor Ort eintrafen, stand der Camper nach Angaben der Kreisfeuerwehr Northeim bereits in Flammen. Es habe mehrere kleine Explosionen in dem Fahrzeug und eine große Rauchwolke gegeben, so die Feuerwehr. Die Autobahn wurde den Angaben zufolge in beide Fahrtrichtungen zwischenzeitlich gesperrt - der Camper stand demnach auf der Fahrbahn in Richtung Kassel. Verletzt wurde laut der Kreisfeuerwehr niemand. Der Brand sei nach anderthalb Stunden gelöscht gewesen. Beteiligt waren den Angaben zufolge rund 20 Einsatzkräfte.

