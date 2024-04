Stand: 19.04.2024 07:30 Uhr A2 bei Wunstorf gesperrt: Trümmerteile nach Unfall auf Autobahn

Die Polizei hat nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen die A2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Berlin gesperrt. Ein Lastkraftwagen sei nach Polizeiangaben auf das Absicherungsfahrzeug eines Schwertransports aufgefahren. Dabei hätten sich zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn gesperrt. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, sei noch unklar, so eine Sprecherin der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.04.2024 | 07:00 Uhr