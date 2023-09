Stand: 19.09.2023 15:25 Uhr A2 bei Hannover: Lkw durchbricht Leitplanke

Ein mit flüssigem Tierfett beladener Tanklaster ist am Dienstag auf der A2 bei Hannover durch die Leitplanke gebrochen und in einen Graben gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sich der 55 Jahre alte Fahrer nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Lahe und Bothfeld selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er sei leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden. Der Tank des Aufliegers sei nicht beschädigt worden. Die Feuerwehr habe lediglich auslaufende Betriebsstoffe aus der Zugmaschine auffangen müssen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350.000 Euro. Für die Bergung des Lasters war die Autobahn Richtung Dortmund nur einspurig befahrbar. Es bildeten sich zwischenzeitlich acht Kilometer Stau.

VIDEO: Mit Fett beladener Lkw kippt in Leitplanke auf A2 (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2023 | 13:30 Uhr